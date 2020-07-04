Хавбек Ворсклы: «Когда голик забили, сразу поняли, что можно играть»

Полузащитник «Ворсклы» Артем Челядин забил первый гол в матче со «Львовом» (2:2). Этот мяч стал для 20-летнего футболиста первым в УПЛ. Футболист поделился эмоциями, которые переполняли его после поединка.

«Отдали все эмоции на поле. Была очень тяжелая игра и весьма непростой соперник. Нам дали шанс, которым мы хотели воспользоваться. Могли выиграть в этом матче, а могли и проиграть. Я думаю, ничья - результат закономерный.

Перед игрой был минимальный мандраж. Особенно когда гимн играл. А потом с первым пасом все пошло. Когда «голик» забили, то сразу поняли, что можно играть с этим соперником.

Эмоции после первого гола в УПЛ? Они просто переполняют, хочется забивать еще и еще», - уверяет Челядин.