КОСОВСКИЙ: «Эта игра запомнится молодым футболистам на всю жизнь»

Средний возраст игроков «Ворсклы» в игре против «Львова» составил 18,5 лет

  • 04.07.2020 00:27
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  • 1 комментарий
КОСОВСКИЙ: «Эта игра запомнится молодым футболистам на всю жизнь»
© Футбол 1/2/3. Виталий Косовский

Тренер команды «Ворскла» U-21 Виталий Косовский, которому доверили вывести молодежный состав на матч против «Львова» (2:2), прокомментировал игру своих подопечных в эфире телеканала Футбол 1:

«Эти игроки будут играть в молодежном составе. На протяжении месяца они тренировались с первой командой и имеют хорошую форму. Мы настраивались на эту игру и думали за результат. Парни верили и работали эти два месяца на карантине. Сегодня выпал шанс, которым они воспользовались.

Сегодня ничья 2:2, но она для нас очень важна. Это словно победа. Я думаю, что эта игра запомнится футболистам на всю жизнь. Это шанс, который выпал показать и проявить себя. У футболистов это получилось».

Средний возраст игроков «Ворсклы», которые сыграли против «Львова», составил 18,5 лет.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 04.07.2020 00:38
    0
    Продолжайте с ними работать и давать шанс и со временем будет отличная замена в основу.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.07.2020 00:38
    0
    Продолжайте с ними работать и давать шанс и со временем будет отличная замена в основу.
    Ссылка
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