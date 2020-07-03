Экс-президент Барселоны: «Будет сложно без Месси. Другого Лео не найти»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси может покинуть команду в 2021 году:
«Барсе» будет сложно без Месси. Придется менять все идеи, связанные с системой игры, плюс внутреннюю деятельность клуба, включая маркетинг.
Если Месси уйдет – надеюсь, он будет здесь еще много лет – не получится найти другого Месси, потому что его просто не существует».
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Источник — ESPN
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