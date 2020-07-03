Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Отрицательная игра, конечно. Всему свое время»

Главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе прокомментировал ничью в матче 29-го тура УПЛ с «Ворсклой» (2:2):
«Отрицательная игра, конечно. Из-за чего проваленная концовка? Мы недавно пришли в команду. Всему свое время.
Возможные новички? Это будет обсуждаться внутри клуба. Об этом говорить пока рано».
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Источник — ФК Львов
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