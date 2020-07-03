Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Отрицательная игра, конечно. Всему свое время»

Главный тренер «Львова» прокомментировал ничью в матче с «Ворсклой»

  • 03.07.2020 23:23
  • 211 просмотров
  • 1 комментарий
Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Отрицательная игра, конечно. Всему свое время»
© ФК Львов. Георгий Цецадзе

Главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе прокомментировал ничью в матче 29-го тура УПЛ с «Ворсклой» (2:2):

«Отрицательная игра, конечно. Из-за чего проваленная концовка? Мы недавно пришли в команду. Всему свое время.

Возможные новички? Это будет обсуждаться внутри клуба. Об этом говорить пока рано».

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Источник — ФК Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 23:44
    +1
    Гінацвалє, тобі не позаздриш. Команда пробила дно. Внизу дна тільки мертві вівці...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 03.07.2020 23:44
    +1
    Гінацвалє, тобі не позаздриш. Команда пробила дно. Внизу дна тільки мертві вівці...
    Ссылка
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