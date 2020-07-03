Буяльский – лучший игрок Динамо в июне

Еще одна награда для хавбека «Динамо»

  • 03.07.2020 23:09
  • 72 просмотра
  • 1 комментарий
Буяльский – лучший игрок Динамо в июне
© ФК Динамо

Полузащитник Виталий Буяльский был признан лучшим игроком «Динамо» в июне.

В голосовании болельщиков Буяльский набрал 30% голосов, минимально опередив Виктора Цыганкова (28%).

Также на награду претендовали Карлос Де Пена (17%), Георгий Бущан (15%) и Миккель Дуэлунд (10%).

Ранее Буяльский был признан лучшим игроком июня в УПЛ.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.07.2020 23:35
    -1
    По морю плавал синий Буй,
    К нему подплыл какой-то ... (мальчик)
    Ты мальчик-мальчик не балуй,
    А то Сурок откусит ... (пальчик)
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