Буяльский – лучший игрок Динамо в июне

Полузащитник Виталий Буяльский был признан лучшим игроком «Динамо» в июне.
В голосовании болельщиков Буяльский набрал 30% голосов, минимально опередив Виктора Цыганкова (28%).
Также на награду претендовали Карлос Де Пена (17%), Георгий Бущан (15%) и Миккель Дуэлунд (10%).
Ранее Буяльский был признан лучшим игроком июня в УПЛ.
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Источник — ФК Динамо Киев
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