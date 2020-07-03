Буяльский - лучший игрок месяца в УПЛ, Рябоконь - лучший тренер

УПЛ определила лучшего игрока и лучшего тренера по итогам июня.
Лучшим футболистом минувшего месяца в УПЛ стал полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, который опередил Владислава Кочергина и Марлоса.
Лучшим наставником месяца стал тренер «Десны» Александр Рябоконь. Он опередил Виктора Скрипника и Луиша Каштру.
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Источник — УПЛ
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Все хорошо. Спокойнее, будет в следующий раз и тренер шахтера, и игрок.
Ну так получилось.
Что ж ты сделаешь.
И причём тут Лесик?
Буяльский своими голами матчи вытягивает - а Лесик вроде все так же тренером не стал
Все хорошо. Спокойнее, будет в следующий раз и тренер шахтера, и игрок.
Ну так получилось.
Что ж ты сделаешь.
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