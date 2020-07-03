Буяльский - лучший игрок месяца в УПЛ, Рябоконь - лучший тренер

Лига определила лучшего футболиста и тренера

  • 03.07.2020 16:25
  • 454 просмотра
  • 9 комментариев
Буяльский - лучший игрок месяца в УПЛ, Рябоконь - лучший тренер
© upl.ua

УПЛ определила лучшего игрока и лучшего тренера по итогам июня.

Лучшим футболистом минувшего месяца в УПЛ стал полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, который опередил Владислава Кочергина и Марлоса.

Лучшим наставником месяца стал тренер «Десны» Александр Рябоконь. Он опередил Виктора Скрипника и Луиша Каштру.

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
      Bolshoi, 03.07.2020 17:46
    +1
    Тренер месяца, это бред. Минимум по итогам сезона.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 17:22
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 17:04
    Ты свечку держи и стой на шухере, чтоб никто не видел
    Переживаю воском капнет, пристанет ещё.
    Все хорошо. Спокойнее, будет в следующий раз и тренер шахтера, и игрок.
    Ну так получилось.
    Что ж ты сделаешь.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 17:18
    -1
    © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 16:33
    Буяльский лучший игрок месяца в УПЛ? Вы ничего не путаете? Хорошо что хоть Лесик не лучший тренер месяца
    А чем плох Буяльский ?
    И причём тут Лесик?
    Буяльский своими голами матчи вытягивает - а Лесик вроде все так же тренером не стал
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    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 17:04
    -1
    Trasher311987, 03.07.2020 17:01
    Смотрю головой бьешься, переживаю
    Ты свечку держи и стой на шухере, чтоб никто не видел
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 17:01
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 16:55
    Зачем она мне? У меня с нервами всё в порядке
    Смотрю головой бьешься, переживаю
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 16:55
    0
    Trasher311987, 03.07.2020 16:39
    Дать валерьянки?))))
    Зачем она мне? У меня с нервами всё в порядке
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.07.2020 16:41
    +3
    © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 16:33
    Буяльский лучший игрок месяца в УПЛ? Вы ничего не путаете? Хорошо что хоть Лесик не лучший тренер месяца
    Ждём Михайличенко в номинации: ЛУЧШИЙ тренер года
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 16:39
    -1
    © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 16:33
    Буяльский лучший игрок месяца в УПЛ? Вы ничего не путаете? Хорошо что хоть Лесик не лучший тренер месяца
    Дать валерьянки?))))
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 16:33
    0
    Буяльский лучший игрок месяца в УПЛ? Вы ничего не путаете? Хорошо что хоть Лесик не лучший тренер месяца
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.07.2020 16:41
    +3
    © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 16:33
    Буяльский лучший игрок месяца в УПЛ? Вы ничего не путаете? Хорошо что хоть Лесик не лучший тренер месяца
    Ждём Михайличенко в номинации: ЛУЧШИЙ тренер года
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 03.07.2020 17:46
    +1
    Тренер месяца, это бред. Минимум по итогам сезона.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 17:01
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 16:55
    Зачем она мне? У меня с нервами всё в порядке
    Смотрю головой бьешься, переживаю
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2020 17:22
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 17:04
    Ты свечку держи и стой на шухере, чтоб никто не видел
    Переживаю воском капнет, пристанет ещё.
    Все хорошо. Спокойнее, будет в следующий раз и тренер шахтера, и игрок.
    Ну так получилось.
    Что ж ты сделаешь.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 16:55
    0
    Trasher311987, 03.07.2020 16:39
    Дать валерьянки?))))
    Зачем она мне? У меня с нервами всё в порядке
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 03.07.2020 16:33
    0
    Буяльский лучший игрок месяца в УПЛ? Вы ничего не путаете? Хорошо что хоть Лесик не лучший тренер месяца
    Ссылка
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