Виктор ГРАЧЕВ: «Не вижу талантливых футболистов в Динамо»

Бывший игрок «Шахтера» Виктор Грачев накануне матча против «Динамо» раскритиковал киевский клуб:

«Динамо» осталось на низком уровне, а такие клубы как «Заря» и «Десна» прибавили после рестарта. Да, киевляне и до паузы выглядели не лучшим образом, а сейчас тем более. Нет игры. На сегодняшний день функциональное состояние выходит на первый план (чем всегда были сильны «динамовцы»), но и в этом компоненте они «плывут».

У «Динамо» собраны, как говорят, талантливые футболисты. Но возникает вопрос: сколько нужно лет для того, чтобы эти таланты наконец-то раскрылись — три, пять или десять? Назовите мне талантливых футболистов в киевском «Динамо». Лично я таких не вижу. Ведь эта молодежь играет уже четвертый год, еще начинала при Хацкевиче. И что, где результат?

Крутится одна фамилия Цыганкова, за которую агенты, а это их работа, «накручивают» 15 миллионов. Но зачем обманывать людей, создавая какую-то иллюзию. Он обычный украинский футболист, на уровне нашего, сами знаете какого, чемпионата».