Виктор ГРАЧЕВ: «Не вижу талантливых футболистов в Динамо»

Бывший игрок «Шахтера» Виктор Грачев накануне матча против «Динамо» раскритиковал киевский клуб:
«Динамо» осталось на низком уровне, а такие клубы как «Заря» и «Десна» прибавили после рестарта. Да, киевляне и до паузы выглядели не лучшим образом, а сейчас тем более. Нет игры. На сегодняшний день функциональное состояние выходит на первый план (чем всегда были сильны «динамовцы»), но и в этом компоненте они «плывут».
У «Динамо» собраны, как говорят, талантливые футболисты. Но возникает вопрос: сколько нужно лет для того, чтобы эти таланты наконец-то раскрылись — три, пять или десять? Назовите мне талантливых футболистов в киевском «Динамо». Лично я таких не вижу. Ведь эта молодежь играет уже четвертый год, еще начинала при Хацкевиче. И что, где результат?
Крутится одна фамилия Цыганкова, за которую агенты, а это их работа, «накручивают» 15 миллионов. Но зачем обманывать людей, создавая какую-то иллюзию. Он обычный украинский футболист, на уровне нашего, сами знаете какого, чемпионата».
Источник — UA-Football
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Два мішка картохи? Та цеж в разів 20 більше ніж ти особисто можеш собі дозволити!!! На стільки все скрутно, що «картоха» для тебе має таку ціну??? Жаль тебе!!! А може і ні...
Постотрим с субботу на 100личные непризнанные и неотразимые ни в каком зеркале таланты стоимость которых два мешка картохи
Два мішка картохи? Та цеж в разів 20 більше ніж ти особисто можеш собі дозволити!!! На стільки все скрутно, що «картоха» для тебе має таку ціну??? Жаль тебе!!! А може і ні...
Постотрим с субботу на 100личные непризнанные и неотразимые ни в каком зеркале таланты стоимость которых два мешка картохи
А чём собственно он неправ?? Талант должен себя ПРОЯВЛЯТЬ, если он талант. И не в играх с Карпатами.
А "таланты" динамо все увидели в лиге Европы. Вылететь из слабой групы с ноунемами - для этого действительно нужно талант
А чём собственно он неправ?? Талант должен себя ПРОЯВЛЯТЬ, если он талант. И не в играх с Карпатами.
А "таланты" динамо все увидели в лиге Европы. Вылететь из слабой групы с ноунемами - для этого действительно нужно талант
А чём собственно он неправ?? Талант должен себя ПРОЯВЛЯТЬ, если он талант. И не в играх с Карпатами.
А "таланты" динамо все увидели в лиге Европы. Вылететь из слабой групы с ноунемами - для этого действительно нужно талант
Дай Циганкова Хосепу він з нього зліпив би топ гравця точно!
Думаю ШД не запропонує нікого крім бразильців у відповідь... хіба Матвієнко...
Про бразильців говорити не будемо... знаємо що з ними ШД працювати вміє...
Тому слова Грачова не дуже об‘єктивні!
Крутится одна фамилия Цыганкова, за которую агенты, а это их работа, «накручивают» 15 миллионов. Но зачем обманывать людей, создавая какую-то иллюзию. Он обычный украинский футболист, на уровне нашего, сами знаете какого, чемпионата».
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Ок , заходим на Трансфермаркет . Цыганков - 16 миллионов
Грубая статистика с Футбума за этот сезон - игр 24 . Голов 12 . Передач 5 .....
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Берём богопомазанного ТеТе за которым уже выстроились Бавария ПСЖ и прочие .
Цена на Маркете - 15,5 .
Игр 24 . Голы 6 . Передачи 4 .
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Спроси Грачёва про бразильца , он там в конвульсиях начнёт биться от того какой это невиданный доныне талант .
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И я понимаю что Витя на два года старше , и что Шахтёр в разы лучше продаёт ......
Но какой же все таки смешной этот усатый « аналитик»
И какие же все таки сильные комплексы у шахтера , если даже после искрометной победы в чемпионате , все равно вылазят вот такие вот грачевы перед матчами с ДК
А чём собственно он неправ?? Талант должен себя ПРОЯВЛЯТЬ, если он талант. И не в играх с Карпатами.
А "таланты" динамо все увидели в лиге Европы. Вылететь из слабой групы с ноунемами - для этого действительно нужно талант
Чтобы этот усатый комедиант сидел там же , где отсиживался после того , как в перерыве матча с Сельтой , прогнозировал с кем шахтёр в финале сыграет
А чём собственно он неправ?? Талант должен себя ПРОЯВЛЯТЬ, если он талант. И не в играх с Карпатами.
А "таланты" динамо все увидели в лиге Европы. Вылететь из слабой групы с ноунемами - для этого действительно нужно талант
Може був чемпіоном світу, як багато хто з них? Ні.
Та й за всю свою кар'єру він всього чотири титули завоював. І всі кубкові. Не фонтан.
Одни скучные , однообразные , заангажированые сыняки
Дай Циганкова Хосепу він з нього зліпив би топ гравця точно!
Думаю ШД не запропонує нікого крім бразильців у відповідь... хіба Матвієнко...
Про бразильців говорити не будемо... знаємо що з ними ШД працювати вміє...
Тому слова Грачова не дуже об‘єктивні!
Хороший був гравець, але ніде не міг проявити свій талант.
Може був чемпіоном світу, як багато хто з них? Ні.
Та й за всю свою кар'єру він всього чотири титули завоював. І всі кубкові. Не фонтан.
Хороший був гравець, але ніде не міг проявити свій талант.
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