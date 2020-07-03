Виктор ГРАЧЕВ: «Не вижу талантливых футболистов в Динамо»

Экс-игрок «Шахтера» раскритиковал «Динамо»

  • 03.07.2020 22:36
  • 1456 просмотров
  • 35 комментариев
Виктор ГРАЧЕВ: «Не вижу талантливых футболистов в Динамо»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Бывший игрок «Шахтера» Виктор Грачев накануне матча против «Динамо» раскритиковал киевский клуб:

«Динамо» осталось на низком уровне, а такие клубы как «Заря» и «Десна» прибавили после рестарта. Да, киевляне и до паузы выглядели не лучшим образом, а сейчас тем более. Нет игры. На сегодняшний день функциональное состояние выходит на первый план (чем всегда были сильны «динамовцы»), но и в этом компоненте они «плывут».

У «Динамо» собраны, как говорят, талантливые футболисты. Но возникает вопрос: сколько нужно лет для того, чтобы эти таланты наконец-то раскрылись — три, пять или десять? Назовите мне талантливых футболистов в киевском «Динамо». Лично я таких не вижу. Ведь эта молодежь играет уже четвертый год, еще начинала при Хацкевиче. И что, где результат?

Крутится одна фамилия Цыганкова, за которую агенты, а это их работа, «накручивают» 15 миллионов. Но зачем обманывать людей, создавая какую-то иллюзию. Он обычный украинский футболист, на уровне нашего, сами знаете какого, чемпионата».

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Источник — UA-Football

(11 голосов)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 04.07.2020 00:12
    0
    Дід Піхто , 04.07.2020 00:11
    Сказал грачев,который из себя ровным счетом ничего не представляет. Футболист был посредственный и человек с душком
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 04.07.2020 00:11
    -1
    Сказал грачев,который из себя ровным счетом ничего не представляет. Футболист был посредственный и человек с душком
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 04.07.2020 00:11
    -2
    Сказал грачев,который из себя ровным счетом ничего не представляет. Футболист был посредственный и человек с душком
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 00:08
    -1
    yuryan, 03.07.2020 23:57
    Звісно ж тобі не цікаво! Ти ж неадекватний ватан!!!!
    Два мішка картохи? Та цеж в разів 20 більше ніж ти особисто можеш собі дозволити!!! На стільки все скрутно, що «картоха» для тебе має таку ціну??? Жаль тебе!!! А може і ні...
    Сходи завтра утром в аптеку, затарься вазелином. Я думаю, тебе не надо разъяснять зачем покупать вазелин.
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:57
    0
    Forever_young_13, 03.07.2020 23:53
    Мне даже как-то неинтересно общать с таким гнусным дебилом как ты.
    Постотрим с субботу на 100личные непризнанные и неотразимые ни в каком зеркале таланты стоимость которых два мешка картохи
    Звісно ж тобі не цікаво! Ти ж неадекватний ватан!!!!
    Два мішка картохи? Та цеж в разів 20 більше ніж ти особисто можеш собі дозволити!!! На стільки все скрутно, що «картоха» для тебе має таку ціну??? Жаль тебе!!! А може і ні...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.07.2020 23:54
    -1
    * Посмотрим...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.07.2020 23:53
    -1
    yuryan, 03.07.2020 23:44
    Ти з тої категорії людей яким ссуть в очі а вони кажуть що дощ іде!
    Мне даже как-то неинтересно общать с таким гнусным дебилом как ты.
    Постотрим с субботу на 100личные непризнанные и неотразимые ни в каком зеркале таланты стоимость которых два мешка картохи
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:44
    +4
    Forever_young_13, 03.07.2020 23:39
    Тут многие динамовские фаны тявкают на Грача.
    А чём собственно он неправ?? Талант должен себя ПРОЯВЛЯТЬ, если он талант. И не в играх с Карпатами.
    А "таланты" динамо все увидели в лиге Европы. Вылететь из слабой групы с ноунемами - для этого действительно нужно талант
    Ти з тої категорії людей яким ссуть в очі а вони кажуть що дощ іде!
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:40
    +5
    Forever_young_13, 03.07.2020 23:39
    Тут многие динамовские фаны тявкают на Грача.
    А чём собственно он неправ?? Талант должен себя ПРОЯВЛЯТЬ, если он талант. И не в играх с Карпатами.
    А "таланты" динамо все увидели в лиге Европы. Вылететь из слабой групы с ноунемами - для этого действительно нужно талант
    Боже, знову цей дегенерат!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.07.2020 23:39
    -5
    Тут многие динамовские фаны тявкают на Грача.
    А чём собственно он неправ?? Талант должен себя ПРОЯВЛЯТЬ, если он талант. И не в играх с Карпатами.
    А "таланты" динамо все увидели в лиге Европы. Вылететь из слабой групы с ноунемами - для этого действительно нужно талант
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 23:35
    +1
    DKTheBest2, 03.07.2020 23:21
    Я маю на увазі стиль гри, а не напихати
    Я думаю это будет человек раздевалки!
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:35
    +2
    Шкода що ці хлопці не мають можливості попасти під руку тренера в 18 років як Зінченко в Ман-сіті...
    Дай Циганкова Хосепу він з нього зліпив би топ гравця точно!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 03.07.2020 23:33
    +1
    Ой ну всё. Грач и раньше частенько чепуху городил. но теперь уже похоже совсем из ума выжил. Я понимаю, что надо лизать, но не до такой же степени. Надо же и совесть такую-то иметь.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 23:33
    0
    DKTheBest2, 03.07.2020 23:21
    Я маю на увазі стиль гри, а не напихати
    Они на разных позициях играют, как минимум!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 23:33
    0
    DKTheBest2, 03.07.2020 23:21
    Я маю на увазі стиль гри, а не напихати
    Они на разных позициях играют, как минимум!
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:32
    +3
    Гру Миколенко проти Роналдо в кваліфікації навіть такий сліпак як грачов мав помітити!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 03.07.2020 23:31
    0
    Таланты у Динамо может и есть. Но чтобы реализовать таланты нужна тренерская рука, самодисциплина и целеустремленность. А в Динамо тренерской руки нет, дисциплинированных и тактически подкованных игроков по пальцам одной руки подсчитать можно. При этом даже талантливые игроки скорее деградируют чем прогрессируют. Цыганков и Вербич, например, как по мне прошлый сезон отыграли поярче чем этот.
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:29
    +2
    Ну як мінімум супер таланти це Попов і Миколенко... також Циганков який при інших розкладах міг би бути топ гравцем точно!!! І цікаво буде спостерігати за розвитком Шапаренко і Цитаішвілі!
    Думаю ШД не запропонує нікого крім бразильців у відповідь... хіба Матвієнко...
    Про бразильців говорити не будемо... знаємо що з ними ШД працювати вміє...
    Тому слова Грачова не дуже об‘єктивні!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.07.2020 23:23
    +4
    Грачов - не бухай то і зір повернеться..
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.07.2020 23:21
    +1
    rus, 03.07.2020 23:16
    Попов играет на грани как и Лыжный! Может напихать во время игры! У нас так никто не играет!
    Я маю на увазі стиль гри, а не напихати
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 23:05
    +6
    На одном примере , разбираем что за клоун Грачёв , и сколько чекушек Пшенички стоит его мнение , поехали :
    Крутится одна фамилия Цыганкова, за которую агенты, а это их работа, «накручивают» 15 миллионов. Но зачем обманывать людей, создавая какую-то иллюзию. Он обычный украинский футболист, на уровне нашего, сами знаете какого, чемпионата».
    ——-
    Ок , заходим на Трансфермаркет . Цыганков - 16 миллионов
    Грубая статистика с Футбума за этот сезон - игр 24 . Голов 12 . Передач 5 .....
    ———
    Берём богопомазанного ТеТе за которым уже выстроились Бавария ПСЖ и прочие .
    Цена на Маркете - 15,5 .
    Игр 24 . Голы 6 . Передачи 4 .
    ————
    Спроси Грачёва про бразильца , он там в конвульсиях начнёт биться от того какой это невиданный доныне талант .
    ——-
    И я понимаю что Витя на два года старше , и что Шахтёр в разы лучше продаёт ......
    Но какой же все таки смешной этот усатый « аналитик»
    И какие же все таки сильные комплексы у шахтера , если даже после искрометной победы в чемпионате , все равно вылазят вот такие вот грачевы перед матчами с ДК
    Ссылка
    mayjumanji
      mayjumanji, 03.07.2020 22:43
    +6
    этому алкашу видать только бояру дают на опохмел
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:40
    +5
    Forever_young_13, 03.07.2020 23:39
    Тут многие динамовские фаны тявкают на Грача.
    А чём собственно он неправ?? Талант должен себя ПРОЯВЛЯТЬ, если он талант. И не в играх с Карпатами.
    А "таланты" динамо все увидели в лиге Европы. Вылететь из слабой групы с ноунемами - для этого действительно нужно талант
    Боже, знову цей дегенерат!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 23:06
    +5
    А Вите завтра нужно минимум голешник ложить .
    Чтобы этот усатый комедиант сидел там же , где отсиживался после того , как в перерыве матча с Сельтой , прогнозировал с кем шахтёр в финале сыграет
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:44
    +4
    Forever_young_13, 03.07.2020 23:39
    Тут многие динамовские фаны тявкают на Грача.
    А чём собственно он неправ?? Талант должен себя ПРОЯВЛЯТЬ, если он талант. И не в играх с Карпатами.
    А "таланты" динамо все увидели в лиге Европы. Вылететь из слабой групы с ноунемами - для этого действительно нужно талант
    Ти з тої категорії людей яким ссуть в очі а вони кажуть що дощ іде!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.07.2020 23:23
    +4
    Грачов - не бухай то і зір повернеться..
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.07.2020 23:01
    +4
    Penal, 03.07.2020 22:48
    Не знаю кому тут пить боярку, но за последние годы в Динамо никто близко не подобрался к Грачеву. Да и отрыв в 17 очков - это как серпом "грандам" по яйцам......
    А що Грачов в віці цих пацанів, як динамівських, так і з інших українських команд, добився.
    Може був чемпіоном світу, як багато хто з них? Ні.
    Та й за всю свою кар'єру він всього чотири титули завоював. І всі кубкові. Не фонтан.
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:32
    +3
    Гру Миколенко проти Роналдо в кваліфікації навіть такий сліпак як грачов мав помітити!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.07.2020 22:56
    +3
    Не вижу мало - мальски адекватного « эксперта» на клубном канале шахтера
    Одни скучные , однообразные , заангажированые сыняки
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:35
    +2
    Шкода що ці хлопці не мають можливості попасти під руку тренера в 18 років як Зінченко в Ман-сіті...
    Дай Циганкова Хосепу він з нього зліпив би топ гравця точно!
    Ссылка
    yuryan
      yuryan, 03.07.2020 23:29
    +2
    Ну як мінімум супер таланти це Попов і Миколенко... також Циганков який при інших розкладах міг би бути топ гравцем точно!!! І цікаво буде спостерігати за розвитком Шапаренко і Цитаішвілі!
    Думаю ШД не запропонує нікого крім бразильців у відповідь... хіба Матвієнко...
    Про бразильців говорити не будемо... знаємо що з ними ШД працювати вміє...
    Тому слова Грачова не дуже об‘єктивні!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.07.2020 22:47
    +2
    rus, 03.07.2020 22:38
    Попов это супер талант
    Мыколенко тоже.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 22:38
    +2
    Попов это супер талант
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 23:35
    +1
    DKTheBest2, 03.07.2020 23:21
    Я маю на увазі стиль гри, а не напихати
    Я думаю это будет человек раздевалки!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 03.07.2020 23:33
    +1
    Ой ну всё. Грач и раньше частенько чепуху городил. но теперь уже похоже совсем из ума выжил. Я понимаю, что надо лизать, но не до такой же степени. Надо же и совесть такую-то иметь.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.07.2020 23:21
    +1
    rus, 03.07.2020 23:16
    Попов играет на грани как и Лыжный! Может напихать во время игры! У нас так никто не играет!
    Я маю на увазі стиль гри, а не напихати
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.07.2020 23:08
    +1
    DKTheBest2, 03.07.2020 23:07
    Мінусуйие хоч до учсрачки, але титулів Грачову від того все одно не прибавиться.
    Хороший був гравець, але ніде не міг проявити свій талант.
    Крім Шахтаря звісно.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 03.07.2020 23:07
    +1
    DKTheBest2, 03.07.2020 23:01
    А що Грачов в віці цих пацанів, як динамівських, так і з інших українських команд, добився.
    Може був чемпіоном світу, як багато хто з них? Ні.
    Та й за всю свою кар'єру він всього чотири титули завоював. І всі кубкові. Не фонтан.
    Мінусуйие хоч до учсрачки, але титулів Грачову від того все одно не прибавиться.
    Хороший був гравець, але ніде не міг проявити свій талант.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 03.07.2020 22:40
    +1
    rus, 03.07.2020 22:38
    Попов это супер талант
    Такого игрока не было со времен Лыжного!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 04.07.2020 00:12
    0
    Дід Піхто , 04.07.2020 00:11
    Сказал грачев,который из себя ровным счетом ничего не представляет. Футболист был посредственный и человек с душком
    Ссылка
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