В субботу, 4 июля, «Динамо» Киев в 29-м туре УПЛ примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 19:30.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Sport.ua проведет текстовую трансляция матча «Динамо» - «Шахтер».

«Шахтер» уже досрочно обеспечил себе чемпионство УПЛ: 72 очка после 28 туров. «Динамо» идет вторым с 55 очками.