Динамо – Шахтер. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Главное противостояние украинского футбола – в 29-м туре УПЛ

  • 03.07.2020 19:45
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Динамо – Шахтер. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

В субботу, 4 июля, «Динамо» Киев в 29-м туре УПЛ примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 19:30.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Sport.ua проведет текстовую трансляция матча «Динамо» - «Шахтер».

«Шахтер» уже досрочно обеспечил себе чемпионство УПЛ: 72 очка после 28 туров. «Динамо» идет вторым с 55 очками.

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Олег Дидух, Sport.ua

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