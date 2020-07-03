В субботу, 4 июля, «Динамо» Киев в 29-м туре УПЛ примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 19:30.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале 2+2.
Sport.ua проведет текстовую трансляция матча «Динамо» - «Шахтер».
«Шахтер» уже досрочно обеспечил себе чемпионство УПЛ: 72 очка после 28 туров. «Динамо» идет вторым с 55 очками.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Олег Дидух, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.