Врач Марадоны: Диего чист от кокаина, но чрезмерно употребляет алкоголь

Врач – о состоянии здоровья Диего Марадоны

  • 03.07.2020 21:50
  • 393 просмотра
  • 2 комментария
Врач Марадоны: Диего чист от кокаина, но чрезмерно употребляет алкоголь
© twitter.com/gimnasiaoficial

Врач Диего Марадоны Леопольдо Луке рассказал о текущем состоянии здоровья легендарного аргентинца:

«Некоторое время Марадона принимал рецептурные анксиолитики. Это лечение, которое мы продолжаем, потому что некоторые лекарства нельзя просто так отменить. В организме развивается толерантность, и резкий отказ от медицинских препаратов может вызвать проблемы.

Что касается алкоголя... Он пьет, но мы над этим работаем. Диего полностью чист от кокаина, но время от времени он может чрезмерно употреблять алкоголь, а иногда обходится без него. Этот карантин и семейные проблемы накладывают свой отпечаток».

Ранее сообщалось о том, что Марадона может возглавить сборную Испании.

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Источник — Infobae

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 03.07.2020 22:18
    -1
    Ефремов и Марадона - братья навек!!!
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 03.07.2020 22:11
    -1
    Был человек, как человек, нет, надо было в рашку съездить...
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