Врач Марадоны: Диего чист от кокаина, но чрезмерно употребляет алкоголь

Врач Диего Марадоны Леопольдо Луке рассказал о текущем состоянии здоровья легендарного аргентинца:

«Некоторое время Марадона принимал рецептурные анксиолитики. Это лечение, которое мы продолжаем, потому что некоторые лекарства нельзя просто так отменить. В организме развивается толерантность, и резкий отказ от медицинских препаратов может вызвать проблемы.

Что касается алкоголя... Он пьет, но мы над этим работаем. Диего полностью чист от кокаина, но время от времени он может чрезмерно употреблять алкоголь, а иногда обходится без него. Этот карантин и семейные проблемы накладывают свой отпечаток».

Ранее сообщалось о том, что Марадона может возглавить сборную Испании.