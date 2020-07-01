Это не шутка. Марадона может возглавить сборную Испании

Аргентинцу планируют предоставить двухлетний контракт

  • 01.07.2020 10:55
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Это не шутка. Марадона может возглавить сборную Испании
© EFE. Диего Марадона

Легендарный аргентинец Диего Марадона является реальным претендентом на пост главного тренера сборной Испании по футболу.

Сообщается, что один из кандидатов на пост президента федерации футбола Испании Антонио Торрес уже достиг устной договоренности с аргентинцем, который сейчас тренирует клуб «Химнасия и Эсгрима», и в случае своего избрания предложит Марадоне контракт на два года. Основной задачей аргентинского специалиста станет выход в финальную часть ЧМ-2022.

«Если я буду следующим президентом испанской федерации, Диего Армандо Марадона будет следующим тренером сборной Испании в течение следующих двух лет», – заявил Торрес.

Стоит отметить, что у Антонио Торреса есть только один конкурент в борьбе за высокий пост, это Луис Рубиалес. Икер Касильяс ранее снял свою кандидатуру.

Добавим, что точная дата выборов президента испанской Королевской футбольной федерации пока не названа.

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Источник — Infobae

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    axylinam
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      axylinam, 01.07.2020 11:00
    0
    Новость для первого апреля
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    axylinam
    online
      axylinam, 01.07.2020 11:00
    0
    Новость для первого апреля
    Ссылка
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