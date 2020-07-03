«Манчестер Юнайтед» в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» встретится с «Борнмутом» в поединке 33-го тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 04.07.2020. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет на телеканалах Setanta Sports, Okko Sport.
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
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Источник — Sport.ua
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