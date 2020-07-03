В субботу, 4-го июля, состоится матч тридцать третьего тура чемпионата Англии, в котором «Лестер Сити» будет принимать «Кристал Пэлас».
Поединок пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Лестер Сити» – «Кристал Пэлас». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Лестер Сити» – «Кристал Пэлас» покажет телеканал Setanta Sports+.
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Источник — Sport.ua
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