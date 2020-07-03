Эдуард СОБОЛЬ: «В матче Динамо – Шахтер ставлю на ничью – 2:2»

Защитник бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь спрогнозировал результат матча 29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

«Поздравляю Шахтер с очередным чемпионством. Они заслужили, здесь не может быть никаких вопросов. Несмотря на то, что Шахтер стал чемпионом, настрой у них будет серьезный. Будет интересно посмотреть эту игру.

Прогноз? Ставлю на ничью - 2:2. Динамо и Шахтер - это всегда эмоция, агрессия и желание забить гол», - подытожил Соболь.

Напомним, ранее была названа сумма, которую «Шахтер» получит от второй аренды Соболя в «Брюгге».