Эдуард СОБОЛЬ: «В матче Динамо – Шахтер ставлю на ничью – 2:2»

Защитник сборной Украины ожидает голевую перестрелку

  • 03.07.2020 18:58
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Эдуард СОБОЛЬ: «В матче Динамо – Шахтер ставлю на ничью – 2:2»
© ФК Брюгге. Эдуард Соболь

Защитник бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь спрогнозировал результат матча  29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

«Поздравляю Шахтер с очередным чемпионством. Они заслужили, здесь не может быть никаких вопросов. Несмотря на то, что Шахтер стал чемпионом, настрой у них будет серьезный. Будет интересно посмотреть эту игру.

Прогноз? Ставлю на ничью - 2:2. Динамо и Шахтер - это всегда эмоция, агрессия и желание забить гол», - подытожил Соболь.

Напомним, ранее была названа сумма, которую «Шахтер» получит от второй аренды Соболя в «Брюгге».

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Источник — Футбол 1/2/3

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