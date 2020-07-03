Дэвид МОЙЕС: «Надеюсь, Ярмоленко продолжит помогать Вест Хэму»

Наставник доволен, что команда смогла проявить характер

  • 03.07.2020 18:45
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Дэвид МОЙЕС: «Надеюсь, Ярмоленко продолжит помогать Вест Хэму»
© whufc.com

В минувшем туре АПЛ «Вест Хэм», который ведет борьбу за выживание, с трудом обыграл «Челси» со счетом 3:2, а решающий гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

Наставник Дэвид Мойес рад тому, что игроки проявляют характер.

«В прошлом матче игроки показали просто невероятное старание и характер. Они боролись до последней секунды и заслужили похвалы».

«Очень хорошо, что есть ребята, которые выходят с лавки запасных и забивают. У меня не было много возможностей поработать с Ярмоленко или Уилширом, но тренировать их приятно».

«Надеюсь, они продолжат помогать команде», - сказал Мойес.

«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета и поднялся на 16-е место, однако отрыв от 18-й позиции составляет всего 3 очка.

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Источник — BBC

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