У Милевского коронавируса нет. Артем в основе на матч Динамо Брест

А вот Хачериди и Нойок - вне заявки

  • 03.07.2020 18:05
  • 563 просмотра
  • 2 комментария
У Милевского коронавируса нет. Артем в основе на матч Динамо Брест
© twitter.com/dynamobrest

СМИ Беларуси сообщают о вспышке коронавируса в команде «Динамо» Брест. Клуб официально это не подтверждает, однако украинцев Евгения Хачериди и Алексадра Нойка нет в заявке на игру против «Смолевичей».

Сообщалось, что Нойок с пневмонией находился в больнице, а у Хачериди подозрение на коронавирус.

А вот Артем Милевский здоров и выйдет в основном составе.

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 03.07.2020 19:07
    0
    вот, что значит слушать Бацьку: 100 грамм, бабы, баня, трактор )))
    Ссылка
    Kobe
      Kobe, 03.07.2020 18:48
    +1
    Ну еще бы... Тема профессионал, каждый день рот вискарем полощит, и окуривает хату кольяном, в целях профилактики вирусам конечно.
    Ссылка
    Kobe
      Kobe, 03.07.2020 18:48
    +1
    Ну еще бы... Тема профессионал, каждый день рот вискарем полощит, и окуривает хату кольяном, в целях профилактики вирусам конечно.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 03.07.2020 19:07
    0
    вот, что значит слушать Бацьку: 100 грамм, бабы, баня, трактор )))
    Ссылка
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