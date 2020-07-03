У Милевского коронавируса нет. Артем в основе на матч Динамо Брест

СМИ Беларуси сообщают о вспышке коронавируса в команде «Динамо» Брест. Клуб официально это не подтверждает, однако украинцев Евгения Хачериди и Алексадра Нойка нет в заявке на игру против «Смолевичей».
Сообщалось, что Нойок с пневмонией находился в больнице, а у Хачериди подозрение на коронавирус.
А вот Артем Милевский здоров и выйдет в основном составе.
📋 Состав "Динамо-Брест" на предстоящий матч #fcdb1960— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) July 3, 2020
📹 Видеотрансляция: https://t.co/zX8bZtpgdl
📋 Dynamo Brest line-up for the upcoming match #fcdb1960
📹 Video broadcast: https://t.co/zX8bZtpgdl pic.twitter.com/JQpPoYpCnS
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.