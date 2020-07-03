У Милевского коронавируса нет. Артем в основе на матч Динамо Брест

СМИ Беларуси сообщают о вспышке коронавируса в команде «Динамо» Брест. Клуб официально это не подтверждает, однако украинцев Евгения Хачериди и Алексадра Нойка нет в заявке на игру против «Смолевичей».

Сообщалось, что Нойок с пневмонией находился в больнице, а у Хачериди подозрение на коронавирус.

А вот Артем Милевский здоров и выйдет в основном составе.