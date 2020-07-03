Олег САЛЕНКО: «ВАР уже ничем не удивит меня»

Бывший игрок «Динамо» готов к «сюрпризам» от судей

  • 03.07.2020 16:37
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Олег САЛЕНКО: «ВАР уже ничем не удивит меня»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший нападающий «бело-синих» Олег Саленко поделился ожиданиями от центрального матча 29 тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который состоится 4 июля на киевском НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.
 
— В последних матчах «Динамо» тяжело давалось создание остроты у ворот соперника. Кого видите на острие атаки у киевлян?
— Сначала основным был Русин, потом и его часто начали снимать и менять. Возможно, сыграют по таймах два разных форварда. Как мне кажется, можно поэкспериментировать и поставить форвардом Цитаишвили - Цыганков чаще играет в центре, а Гио может играть крайним нападающим, чтобы больше играл вперед. Середина остается, а игроки меняются. Можно и Вербича так использовать. Раньше были такие схемы - один чистый форвард, а второй играет справа. А на второй тайм уже можно выпускать Русина. Вся игра будет в середине поля. Важно ее выиграть.

— От судей «сюрпризов» не ожидаете?
— ВАР уже ничем не удивит меня. Все может быть. Нужно арбитрам уяснить, что эта технология используется в крайних случаях. У нас ВАР правильно использовать не могли.

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Источник — 1927.kiev.ua

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