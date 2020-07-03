Хосеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне - лучший полузащитник мира»

У тренера нет сомнений

  • 03.07.2020 15:47
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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне - лучший полузащитник мира»
© Skysports.com

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что Кевин де Брюйне сейчас является лучшим полузащитником в мировом футболе.

«Кевин действительно очень хороший и даже уникальный игрок. Его видение поля, его техника и скорость. И характер. Он забил четыре пенальти подряд, хотя у нас с этим компонентом проблемы в сезоне».

«Считаю его лучшим хавбеком в мире сейчас. И он может стать лучше», - уверен Гвардиола.

В нынешнем сезоне АПЛ де Брюйне забил 11 голов и сделал 18 ассистов.

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Источник — Goal.com

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