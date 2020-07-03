Филипп БУДКОВСКИЙ: «Анжи должен мне зарплату за пять месяцев»

Форвард «Десны» обратился в Профсоюз футболистов

  • 03.07.2020 14:16
  • 642 просмотра
  • 1 комментарий
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Анжи должен мне зарплату за пять месяцев»
© Instagram. Филипп Будковский

Украинский экс-нападающий «Анжи» Филипп Будковский, ныне защищающий цвета черниговской «Десны», прокомментировал информацию о том, что он обратился в Профсоюз футболистов по поводу долга перед ним со стороны российского клуба и агентов. 

«Действительно, у «Анжи» есть передо мной долг по зарплате за пять месяцев. В клубе, в принципе, это не отрицают, но там от некоторых нюансов зависит общая сумма задолженности. С документами об этом деле в ФИФА уже ознакомились. Думаю, все решится к концу следующей недели», - сказал Будковский.

Добавим, что украинец защищал цвета российского клуба в сезоне 2016/17 и второй половине сезона 2017/18.

В составе российского клуба Будковский провел 40 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 03.07.2020 14:46
    0
    Забудь, Будковский. Анжи еле существует в "великой стране"😂
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 03.07.2020 14:46
    0
    Забудь, Будковский. Анжи еле существует в "великой стране"😂
    Ссылка
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