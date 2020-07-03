ДЕВУШКА ДНЯ. Артистичная пассия Александра Сватка

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток уже продолжительное время встречается с девушкой по имени Дарья. Возлюбленная 25-летнего футболиста сопровождала Сватка, когда он играл в аренде в Хорватии, сейчас они вместе живут в Днепре.

Дарья регулярно радует подписчиков Инстаграма и ТикТока качественным контентом, количество ее фолловеров приближается к сотне тысяч.

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