ДЕВУШКА ДНЯ. Артистичная пассия Александра Сватка

Дарья успешно ведет Инстаграм и ТикТок

  • 03.07.2020 13:35
  • 2785 просмотров
  • 10 комментариев
ДЕВУШКА ДНЯ. Артистичная пассия Александра Сватка
© Инстаграм

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток уже продолжительное время встречается с девушкой по имени Дарья. Возлюбленная 25-летнего футболиста сопровождала Сватка, когда он играл в аренде в Хорватии, сейчас они вместе живут в Днепре.

Дарья регулярно радует подписчиков Инстаграма и ТикТока качественным контентом, количество ее фолловеров приближается к сотне тысяч.

ДЕВУШКА ДНЯ. Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иди ко мне,солнце,расплетай косы 🌾💘🌅

Публикация от 💎_Di_💎 (@daa_dii_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤍

Публикация от 💎_Di_💎 (@daa_dii_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жара,жаришка жаркая 🔥

Публикация от 💎_Di_💎 (@daa_dii_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Just me 🤍 just spring 🌿 just relax 🌸

Публикация от 💎_Di_💎 (@daa_dii_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baby 💘👶🏼

Публикация от 💎_Di_💎 (@daa_dii_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не скучайте и не грустите 💛 Сейчас нам дано то самое идеальное время ,благодаря которому можно и нужно жить прямо здесь и сейчас!🙌🏼 -составьте себе новые планы и цели,к которым вы сможете уверенно идти👣 -подумайте о прекрасном,помедитируйте🧘🏼‍♀️постарайтесь понять насколько вы счастливый человек и что все испытания,которые нам преподносит судьба-это лишь для того,чтобы будущее стало благоприятней ☀️ -прочтите ту самую книгу📖,о которой давно думали,но все никак не доходили руки👐🏼 -включите хорошую музыку и погромче 🎼уловите ее ритм🥁 -займитесь уборкой🧽🧼чистота в доме+отличное кардио:) -наберите ванную 🛁,включите лёгкий фильм🎬 и просто наслаждайтесь🛀🏼 -займитесь спортом 💪🏼лето же скоро☀️ -попробуйте снять видео в TikTok🤪уверяю,вас это расслабит и отвлечёт👌🏼😊 Ну,а если из данного списка вам нет того,что по душе,тогда предлагаю разложить все вещи в гардеробе по цветам 🧡💛💚💜💖и как вариант,спрятать зимний шмот❄️☃️😁

Публикация от 💎_Di_💎 (@daa_dii_)

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2020 15:06
    0
    По ходу для футболістів їх вже клонують. Ще жодного футболіста теперішнього не бачив, в якого жінка (дівчина) проста дівчина без накачки, з декількома лишніми кілограмами і т.п.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 14:43
    +1
    Чому ботоксні харі усі однакові?
    И жопы силиконовые и титьки, да, блин, плечи и бёдра все на одно лицо. Это подготовка к клонированию ?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 14:41
    0
    Kantemirov, 03.07.2020 14:35
    Ну как же не показать грязные трусы всему народу чесному. Вот я не пойму, какую цель преследуют эти соски?
    Если ты, губастая думаешь, что это красиво-ошибаешься.Красота в скромности и целомудрии☝️
    да ну, скромные не нравятся футболистам.
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 03.07.2020 14:35
    +2
    Ну как же не показать грязные трусы всему народу чесному. Вот я не пойму, какую цель преследуют эти соски?
    Если ты, губастая думаешь, что это красиво-ошибаешься.Красота в скромности и целомудрии☝️
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 03.07.2020 14:26
    +2
    Минетные губы но на роль Иры Морозюк не тянет!!))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.07.2020 14:10
    +2
    Артистичная не то слово
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 03.07.2020 13:57
    +6
    Они все на одно лицо.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 13:51
    +2
    опять мясо, ничего особенного.
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 13:49
    +11
    все на одно лицо,на одни губы,на один силикон-что куклы из секс-шопа
    Ссылка
    ORc
    online
      ORc, 03.07.2020 13:44
    +4
    Жопосисечный контент увидел, качественного контента не увидел
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 03.07.2020 13:49
    +11
    все на одно лицо,на одни губы,на один силикон-что куклы из секс-шопа
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 03.07.2020 13:57
    +6
    Они все на одно лицо.
    Ссылка
    ORc
    online
      ORc, 03.07.2020 13:44
    +4
    Жопосисечный контент увидел, качественного контента не увидел
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 03.07.2020 14:35
    +2
    Ну как же не показать грязные трусы всему народу чесному. Вот я не пойму, какую цель преследуют эти соски?
    Если ты, губастая думаешь, что это красиво-ошибаешься.Красота в скромности и целомудрии☝️
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 03.07.2020 14:26
    +2
    Минетные губы но на роль Иры Морозюк не тянет!!))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.07.2020 14:10
    +2
    Артистичная не то слово
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 13:51
    +2
    опять мясо, ничего особенного.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 03.07.2020 14:43
    +1
    Чому ботоксні харі усі однакові?
    И жопы силиконовые и титьки, да, блин, плечи и бёдра все на одно лицо. Это подготовка к клонированию ?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2020 15:06
    0
    По ходу для футболістів їх вже клонують. Ще жодного футболіста теперішнього не бачив, в якого жінка (дівчина) проста дівчина без накачки, з декількома лишніми кілограмами і т.п.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 14:41
    0
    Kantemirov, 03.07.2020 14:35
    Ну как же не показать грязные трусы всему народу чесному. Вот я не пойму, какую цель преследуют эти соски?
    Если ты, губастая думаешь, что это красиво-ошибаешься.Красота в скромности и целомудрии☝️
    да ну, скромные не нравятся футболистам.
    Ссылка
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