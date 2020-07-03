ДЕВУШКА ДНЯ. Артистичная пассия Александра Сватка

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток уже продолжительное время встречается с девушкой по имени Дарья. Возлюбленная 25-летнего футболиста сопровождала Сватка, когда он играл в аренде в Хорватии, сейчас они вместе живут в Днепре.
Дарья регулярно радует подписчиков Инстаграма и ТикТока качественным контентом, количество ее фолловеров приближается к сотне тысяч.
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Не скучайте и не грустите 💛 Сейчас нам дано то самое идеальное время ,благодаря которому можно и нужно жить прямо здесь и сейчас!🙌🏼 -составьте себе новые планы и цели,к которым вы сможете уверенно идти👣 -подумайте о прекрасном,помедитируйте🧘🏼♀️постарайтесь понять насколько вы счастливый человек и что все испытания,которые нам преподносит судьба-это лишь для того,чтобы будущее стало благоприятней ☀️ -прочтите ту самую книгу📖,о которой давно думали,но все никак не доходили руки👐🏼 -включите хорошую музыку и погромче 🎼уловите ее ритм🥁 -займитесь уборкой🧽🧼чистота в доме+отличное кардио:) -наберите ванную 🛁,включите лёгкий фильм🎬 и просто наслаждайтесь🛀🏼 -займитесь спортом 💪🏼лето же скоро☀️ -попробуйте снять видео в TikTok🤪уверяю,вас это расслабит и отвлечёт👌🏼😊 Ну,а если из данного списка вам нет того,что по душе,тогда предлагаю разложить все вещи в гардеробе по цветам 🧡💛💚💜💖и как вариант,спрятать зимний шмот❄️☃️😁
Источник — Instagram
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И жопы силиконовые и титьки, да, блин, плечи и бёдра все на одно лицо. Это подготовка к клонированию ?
Если ты, губастая думаешь, что это красиво-ошибаешься.Красота в скромности и целомудрии☝️
Если ты, губастая думаешь, что это красиво-ошибаешься.Красота в скромности и целомудрии☝️
Если ты, губастая думаешь, что это красиво-ошибаешься.Красота в скромности и целомудрии☝️
И жопы силиконовые и титьки, да, блин, плечи и бёдра все на одно лицо. Это подготовка к клонированию ?
Если ты, губастая думаешь, что это красиво-ошибаешься.Красота в скромности и целомудрии☝️
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