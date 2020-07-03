Андрей ВОРОБЕЙ: «Заря и Десна будут болеть за Шахтер»

Обе команды продолжают борьбу за серебряные медали УПЛ

  • 03.07.2020 13:16
  • 544 просмотра
  • 2 комментария
Андрей ВОРОБЕЙ: «Заря и Десна будут болеть за Шахтер»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей считает, что «Заре» и «Десне», борющимся за второе место, будет выгодно поражение киевского «Динамо» от «горняков» в 29-м туре УПЛ.

«После поражения «Динамо» в Чернигове все с новой силой заговорили об интриге в борьбе за серебряные и бронзовые медали. Считаю, что луганчане и черниговцы будут болеть за «Шахтер», а сами попытаются обыграть своих соперников и обойти киевлян в турнирной таблице. Хотя в игре «Десна» — «Колос» могут быть сюрпризы. «Колос» сейчас неплохо смотрится. Команда Александра Рябоконя тоже в хорошей форме, но сможет ли она морально отойти от матча с «Динамо» — вопрос. Судьба пьедестала решится в двух последних турах, когда «Динамо» сыграет с «Зарей», которая в заключительный игровой день будет принимать «Десну», — отметил Воробей.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    u6464u
      u6464u, 03.07.2020 14:01
    -2
    Там особо и рвать не куда, такого соперника обыгрывать и стоя можно.
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    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 03.07.2020 13:45
    -1
    Шахтер особо жилы рвать не собирается и будет играть на ничью.
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