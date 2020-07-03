Андрей ВОРОБЕЙ: «Заря и Десна будут болеть за Шахтер»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей считает, что «Заре» и «Десне», борющимся за второе место, будет выгодно поражение киевского «Динамо» от «горняков» в 29-м туре УПЛ.

«После поражения «Динамо» в Чернигове все с новой силой заговорили об интриге в борьбе за серебряные и бронзовые медали. Считаю, что луганчане и черниговцы будут болеть за «Шахтер», а сами попытаются обыграть своих соперников и обойти киевлян в турнирной таблице. Хотя в игре «Десна» — «Колос» могут быть сюрпризы. «Колос» сейчас неплохо смотрится. Команда Александра Рябоконя тоже в хорошей форме, но сможет ли она морально отойти от матча с «Динамо» — вопрос. Судьба пьедестала решится в двух последних турах, когда «Динамо» сыграет с «Зарей», которая в заключительный игровой день будет принимать «Десну», — отметил Воробей.