Мэр Львова: «Найдем средства на содержание футбольной академии Карпат»

Мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что город сможет содержать футбольную академию «Карпат».

«Обидно видеть, как взрослые дяди бросают игрушки, которые им надоели. «Карпаты» – часть истории Львова. Уверен, львы останутся и возродятся, несмотря на амбиции владельцев.

Но из-за этих проблем могут пострадать дети, которые учатся в футбольной академии «Карпат». А это 800 учеников. Город не может финансировать частный клуб, тем более, если он принадлежит одним из самых богатых людей страны. Но город может взять на свой баланс и найти средства на содержание футбольной академии. Это официальное заявление.

Готов к обсуждению предложения с владельцами клуба, фанатами и депутатами. Именно футбольная академия может стать основой для возрождения «Карпат», – написал Садовой в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что корпоративные права «Карпат» бесплатно передадут Львову.