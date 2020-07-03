Мэр Львова: «Найдем средства на содержание футбольной академии Карпат»

Андрей Садовой заявил, что город может взять на свой баланс академию львовского клуба

  • 03.07.2020 12:57
  • 476 просмотров
  • 4 комментария
Мэр Львова: «Найдем средства на содержание футбольной академии Карпат»
© ФК Карпаты

Мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что город сможет содержать футбольную академию «Карпат».

«Обидно видеть, как взрослые дяди бросают игрушки, которые им надоели. «Карпаты» – часть истории Львова. Уверен, львы останутся и возродятся, несмотря на амбиции владельцев.

Но из-за этих проблем могут пострадать дети, которые учатся в футбольной академии «Карпат». А это 800 учеников. Город не может финансировать частный клуб, тем более, если он принадлежит одним из самых богатых людей страны. Но город может взять на свой баланс и найти средства на содержание футбольной академии. Это официальное заявление.

Готов к обсуждению предложения с владельцами клуба, фанатами и депутатами. Именно футбольная академия может стать основой для возрождения «Карпат», – написал Садовой в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что корпоративные права «Карпат» бесплатно передадут Львову.

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Комментарии
    Vit18
      Vit18, 03.07.2020 13:20
    0
    А була ж чудова ідея об'єднання львівських клубів в один потужний
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 13:10
    0
    wicker, 03.07.2020 13:08
    Футбольна команда повинна бути муніципальним бізнес проектом, а не іграшкою олігарха, яку він викидує, при умові, що вона йому набридла.
    в Украине футбол не бизнес
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 03.07.2020 13:08
    0
    Футбольна команда повинна бути муніципальним бізнес проектом, а не іграшкою олігарха, яку він викидує, при умові, що вона йому набридла.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 03.07.2020 13:03
    0
    Садовой прекрасно знает натуру владельцев. Они не отдадут. Для них значение имеют не дети, а деньги. Школа им интересна как имущественный бизнес-актив. Этот актив имеет денежную ценность. А Садовой говорит об интересах детей...
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 03.07.2020 13:20
    0
    А була ж чудова ідея об'єднання львівських клубів в один потужний
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 13:10
    0
    wicker, 03.07.2020 13:08
    Футбольна команда повинна бути муніципальним бізнес проектом, а не іграшкою олігарха, яку він викидує, при умові, що вона йому набридла.
    в Украине футбол не бизнес
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 03.07.2020 13:08
    0
    Футбольна команда повинна бути муніципальним бізнес проектом, а не іграшкою олігарха, яку він викидує, при умові, що вона йому набридла.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 03.07.2020 13:03
    0
    Садовой прекрасно знает натуру владельцев. Они не отдадут. Для них значение имеют не дети, а деньги. Школа им интересна как имущественный бизнес-актив. Этот актив имеет денежную ценность. А Садовой говорит об интересах детей...
    Ссылка
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