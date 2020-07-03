Мэр Львова: «Найдем средства на содержание футбольной академии Карпат»

Мэр Львова Андрей Садовой пообещал, что город сможет содержать футбольную академию «Карпат».
«Обидно видеть, как взрослые дяди бросают игрушки, которые им надоели. «Карпаты» – часть истории Львова. Уверен, львы останутся и возродятся, несмотря на амбиции владельцев.
Но из-за этих проблем могут пострадать дети, которые учатся в футбольной академии «Карпат». А это 800 учеников. Город не может финансировать частный клуб, тем более, если он принадлежит одним из самых богатых людей страны. Но город может взять на свой баланс и найти средства на содержание футбольной академии. Это официальное заявление.
Готов к обсуждению предложения с владельцами клуба, фанатами и депутатами. Именно футбольная академия может стать основой для возрождения «Карпат», – написал Садовой в фейсбуке.
Ранее сообщалось, что корпоративные права «Карпат» бесплатно передадут Львову.
Источник — Facebook
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