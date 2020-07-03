Игорь ЖАБЧЕНКО: «Едем в Харьков, чтобы отобрать очки у Металлиста 1925»

Главный тренер «Горняка-Спорт» Игорь Жабченко рассказал об игре своей команды после выхода из карантина.

- Чувствуете, что после карантина команда добавляет уже второй матч?

- Конечно, это заметно невооруженным глазом. Только за две недели до игры с «Ингульцом» собрались. Ребята два месяца были на карантине и это не могло не сказаться, хотя состояние у всех было нормальное. Заметно, что они держали себя в тонусе, но игровую практику ничем нельзя заменить. Бегать - это одно, а тренироваться с мячом - совсем другое. Сейчас мы в хорошем функциональном состоянии. Ту работу, что мы требуем, ребята уже выполняют.

- По стартовому туру, что помешало удержать приемлемый результат в матче с «Ингульцом»? Сложилось впечатление, что 80+ минут игра складывалась неудобно для вашего опытного соперника.

- К сожалению, не удалось удержать результат. Хотя мы надеялись, что сможем заработать зачетные пункты, рассчитывали на это.

Но опять же, первая игра, концентрация при угловом, неправильная расстановка при стандарте. Тот же Виктор Хомченко неправильную позицию занял, не до конца отработали с нападающим, ошибся вратарь. Все вместе привело к нашему поражению. Наша командная игра в обороне не сыграла. По моему мнению, игра равной была. Моменты были у обеих команд, но сопернику больше повезло.

- Они больше хотели, наверное. Им надо было?

- Мы тоже стремились достичь результата. На каждую игру настраиваемся по максимуму. Просто игроки «Ингульца» использовали нашу ошибку в обороне.

- Что думаете о «Металлисте 1925»? Способна ли команда выиграть золотые медали?

- Команда хорошая, мы с ней играли на сборах. Достойный соперник. Они демонстрируют хорошую игру и нам будет непросто. Конечно же, мы едем, чтобы забрать очки и внести интригу в чемпионат. Сделаем все, чтобы привезти из Харькова максимальное количество зачетных пунктов.

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