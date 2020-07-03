Гризманн готов продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает испанская пресса, 29-летний футболист готов покинуть каталонский клуб из-за конфликта с главным-тренером команды Кике Сетьеном.
Главными претендентами на Гризманна являются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
В этом сезоне на счету Гризманна 32 матча в чемпионате Испании, в которых он забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Гризманна хотят купить «Интер» и «Арсенал».
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Источник — The Sun
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