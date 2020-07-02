Интер и Арсенал хотят купить Гризманна

Французский форвард может покинуть «Барселону»

  • 02.07.2020 12:20
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Интер и Арсенал хотят купить Гризманна
© ФК Барселона. Антуан Гризманн

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может уйти из каталонского клуба.

Как сообщает Daily Express, 29-летнего форварда хотят подписать «Арсенал» и «Интер». Отметим, что адаптация Гризманна в «Барселоне» проходит не слишком удачно. Ранее Гризманн вышел лишь на 90-й минуте в матче с «Атлетико».

В этом сезоне на счету Гризманна 32 матча в чемпионате Испании, в которых он забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

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Источник — Daily Express

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