Кике СЕТЬЕН об игровом времени Гризманна: «Я не буду извиняться»

Наставник «Барселоны» в последнее время дает мало игрового времени форварду

  • 01.07.2020 14:12
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  • 1 комментарий
Кике СЕТЬЕН об игровом времени Гризманна: «Я не буду извиняться»
© ФК Барселона. Кике Сетьен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о ситуации с нападающим Антуаном Гризманном, который в последнее время получает мало игрового времени.

Напомним, что в последнем матча с «Атлетико» (2:2) Гризманн вышел на поле на 90-й минуте.

«Я поговорю с ним, но не буду извиняться. Я понимаю, что он ощущает сейчас. Мне жаль его, поскольку он отличный парень и профессионал.

Для Гризманна нелегко найти место без того, чтобы не дестабилизовать команду», - сказал Сетьен.

В этом сезоне на счету Гризманна 32 матча в чемпионате Испании, в которых он забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

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Источник — El Mundo Deportivo

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 01.07.2020 15:14
    0
    Пора уже и Месси садить на банку - толку от него в игре нет
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 01.07.2020 15:14
    0
    Пора уже и Месси садить на банку - толку от него в игре нет
    Ссылка
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