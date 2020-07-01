Кике СЕТЬЕН об игровом времени Гризманна: «Я не буду извиняться»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о ситуации с нападающим Антуаном Гризманном, который в последнее время получает мало игрового времени.
Напомним, что в последнем матча с «Атлетико» (2:2) Гризманн вышел на поле на 90-й минуте.
«Я поговорю с ним, но не буду извиняться. Я понимаю, что он ощущает сейчас. Мне жаль его, поскольку он отличный парень и профессионал.
Для Гризманна нелегко найти место без того, чтобы не дестабилизовать команду», - сказал Сетьен.
В этом сезоне на счету Гризманна 32 матча в чемпионате Испании, в которых он забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
Источник — El Mundo Deportivo
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