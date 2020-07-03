ВИДЕО. Серена Уильямс взяла на корт двухлетнюю дочь

38-летняя американская теннисистка Серена Уильямс вывела на корт двухлетнюю дочь Алексис Олимпию Оганян.
«Озаглавьте это», — прокомментировала Серена фото и видео импровизированной тренировки.
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Источник — Instagram
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