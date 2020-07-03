Серхио РАМОС: «На три очка ближе»

34-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос доволен домашней победой над «Хетафе» (1:0) в поединке 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Работа, терпение, победа, команда. На три очка ближе», — написал Рамос в Instagram.
Единственный гол Рамос забил с пенальти на 79-й минуте матча.
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Источник — Instagram
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