ФОТО. Долгополов показал текущую форму

Украинский теннисист Александр Долгополов поделился в инстаграме фотографией со своей тренировки, которая прошла при температуре 32°C.
На снимке видно, что 31-летний спортсмен находится в отличной физической форме.
«Поработал – отдохни», – подписал снимок Долгополов.
Напомним, из-за травмы кисти Александр не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года. Его возвращение на корт откладывалось несколько раз.
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Источник — Instagram
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