ФОТО. Долгополов показал текущую форму

Украинский теннисист Александр Долгополов поделился в инстаграме фотографией со своей тренировки, которая прошла при температуре 32°C.

На снимке видно, что 31-летний спортсмен находится в отличной физической форме.

«Поработал – отдохни», – подписал снимок Долгополов.

Напомним, из-за травмы кисти Александр не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года. Его возвращение на корт откладывалось несколько раз.

Вот это форма! Редкое видео тренировок Марты Костюк