Вот это форма! Редкое видео тренировок Марты Костюк

Такого вы еще не видели

  • 02.07.2020 12:22
  • 1292 просмотра
  • 1 комментарий
Вот это форма! Редкое видео тренировок Марты Костюк
© ФТУ. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими подписчиками в Instagram Stories небольшими видео тренировок.

 
 

Напомним, ранее Костюк отпраздновала день рождение с Цуренко и сестрами Киченок.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    lenares85
      lenares85, 02.07.2020 13:35
    +1
    Заголовок неправильный, ось це форми, так должно быть
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 02.07.2020 13:35
    +1
    Заголовок неправильный, ось це форми, так должно быть
    Ссылка
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