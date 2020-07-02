Вот это форма! Редкое видео тренировок Марты Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими подписчиками в Instagram Stories небольшими видео тренировок.
Напомним, ранее Костюк отпраздновала день рождение с Цуренко и сестрами Киченок.
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Источник — Sport.ua
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