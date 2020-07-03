«Реал Сосьедад» обыграл «Эспаньол» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Реал Сосьедад - Эспаньол
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Реал Сосьедад).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Эспаньол).
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Источник — MEGOGO
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