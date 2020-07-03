Рома – Удинезе – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Рома» на своем поле сенсационно всухую проиграла «Удинезе» в матче 29-го тура чемпионата Италии со счетом 0:2.
Лучшие моменты матча Рома - Удинезе
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Илия Несторовски (Удинезе).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Лазанья (Удинезе).
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Источник — Sport.ua
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