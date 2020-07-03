Рома сенсационно всухую проиграла Удинезе

«Рома» на своем поле сенсационно всухую проиграла «Удинезе» в матче 29-го тура чемпионата Италии со счетом 0:2.
Авторами голов стали Кевин Лазанья и Илия Несторовски. В середине первого тайма римляне остались в меньшинстве после удаления Диего Перотти.
Чемпионат Италии. 29-й тур
«Рома» – «Удинезе» – 0:2
Голы: Лазанья, 12. Несторовски, 78.
Удаления: Перотти, 29.
Отметим, что «Рома» проиграла второй матч подряд, команда Паулу Фонсеки находится на пятом месте в таблице Серии А. «Удинезе» победил впервые за последние десять туров и поднялся на 14-ю строчку.
Источник — Sport.ua
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