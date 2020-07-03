29-й тур
Рома
0:2
Удинезе
02.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рома сенсационно всухую проиграла Удинезе

Команда Паулу Фонсеки потерпела второе поражение кряду

  • 03.07.2020 01:59
  • 106 просмотров
  • 2 комментария
Рома сенсационно всухую проиграла Удинезе
© Twitter

«Рома» на своем поле сенсационно всухую проиграла «Удинезе» в матче 29-го тура чемпионата Италии со счетом 0:2.

Авторами голов стали Кевин Лазанья и Илия Несторовски. В середине первого тайма римляне остались в меньшинстве после удаления Диего Перотти.

Чемпионат Италии. 29-й тур

«Рома» – «Удинезе» – 0:2
Голы: Лазанья, 12. Несторовски, 78.

Удаления: Перотти, 29. 

Отметим, что «Рома» проиграла второй матч подряд, команда Паулу Фонсеки находится на пятом месте в таблице Серии А. «Удинезе» победил впервые за последние десять туров и поднялся на 14-ю строчку.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 02:31
    0
    Сергей 1, 03.07.2020 02:22
    Гомосека великий тренер конечно Когда его уже уволят?
    какой уволить, он ещё не выполнил своё главное предназначение в роме, покупка коваленко.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 03.07.2020 02:22
    +1
    Гомосека великий тренер конечно Когда его уже уволят?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 03.07.2020 02:22
    +1
    Гомосека великий тренер конечно Когда его уже уволят?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 02:31
    0
    Сергей 1, 03.07.2020 02:22
    Гомосека великий тренер конечно Когда его уже уволят?
    какой уволить, он ещё не выполнил своё главное предназначение в роме, покупка коваленко.
    Ссылка
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