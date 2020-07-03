Наставник Олимпика: «Придется поменять состав»

Игорь Климовский прокомментировал грядущий матч с «Днепром-1»

  • 03.07.2020 04:39
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Наставник Олимпика: «Придется поменять состав»
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Климовский

Главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский рассказал о подготовке к матчу 29 тура Премьер-лиги против «Днепра-1». Также специалист анонсировал первую за долгое время ротацию стартового состава.

«В понедельник провели восстановительную тренировку. Во вторник был выходной. В среду собрались и начали готовиться к игре.

Готовимся в обычном режиме. Знаем, что Днепр-1 – хорошая команда. Изучаем, как они атакуют, как обороняются.

Стараемся делать тренировки пораньше из-за сумасшедшей жары. Думаю, что для футболистов это тяжеловато. Но терпим.

Одинаковый стартовый состав в трех последних матчах? В принципе, и неплохо сыграли, и результат был. Ну а на эту игру придется поменять», – сказал Климовский.

Отметим, матч между «Олимпиком» и «Днепром-1» состоится в воскресенье, 5 июля, в Киеве. Начало поединка запланировано на 19:30.

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Источник — Футбол 1/2/3

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