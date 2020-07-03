Гвардиола провел 400-й матч в тренерской карьере

Наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола провел свой 400-й матч в тренерской карьере.
Юбилейная игра пришлась на противостояние с «Ливерпулем» (4:0) в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги.
Испанский специалист выиграл 76,5% матчей из общего количества. Ранее специалист возглавлял «Барселону» и «Баварию». В общей сложности он выиграл с командами 29 трофеев.
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Источник — Sport.ua
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