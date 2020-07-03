Хавбек Александрии близок к восстановлению после тяжелой травмы

Полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин прокомментировал восстановление после серьезной травмы. Он практически готов приступать к тренировкам.
«Икроножная мышца. Делаю процедуры, скоро планирую начинать беговую работу и переходить в общую группу.
Сейчас я нахожусь в Киеве, здесь занимаюсь восстановлением. Готовлюсь ехать в Александрию», – сказал Гречишкин.
Ранее сообщалось, что «Александрия» отрицает информацию об увольнении Шарана и назначении Гомеса.
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Источник — Футбол 1/2/3
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