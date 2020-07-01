Александрия отрицает информацию об увольнении Шарана и назначении Гомеса

В клубе намерены дождаться завершения сезона

  • 01.07.2020 16:11
  • 1022 просмотра
  • 1 комментарий
Александрия отрицает информацию об увольнении Шарана и назначении Гомеса
© fco.com.ua

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев отрицает информацию, которая появилась в СМИ по поводу увольнения тренера Владимира Шарана и возможного назначения Висенте Гомеса.

- Могу сразу же дать опровержение, что вся информация о Шаране - неправда. Официально подтверждаю: никто во время сезона не думает о смене тренера. Не знаю, откуда берутся такие новости. У Владимира Шарана есть цель и задачи. Он добросовестно работает. Бывают взлеты и падения, но это жизнь. Сейчас нет и речи, чтобы менять главного тренера.

 - Когда заканчивается контракт Шарана с «Александрией»?

- Точно не помню, но дело даже не в этом. Вопрос в том, насколько большой процент доверия президента к главному тренеру. Например, сегодня прочитал в прессе, что якобы «Александрия» рассматривает Висенте Гомеса на замену Шарану. Это ерунда. Никто никого не рассматривает. На испанского специалиста наш клуб не выходил и не общался. Пару дней назад прочитал новость, что «Александрия» задумалась о смене главного тренера.

Я разговаривал с президентом Сергеем Кузьменко. Думал, может, он это сказал. Однако он ни с кем не встречался и не разговаривал на эту тему. И не думал менять главного тренера, - сказал Китаев.

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.07.2020 16:16
    0
    как фан полиграфов только за-увы с Шараном команда просто остановилась.....еврокубок-был вершиной и теперь клуб только падает-нуна новая мотивация
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.07.2020 16:16
    0
    как фан полиграфов только за-увы с Шараном команда просто остановилась.....еврокубок-был вершиной и теперь клуб только падает-нуна новая мотивация
    Ссылка
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