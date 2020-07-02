Агент: «Чигринский стал легендой АЕКа»

Агент Дмитрия Чигринского Александр Панков рассказал о планах украинского защитника на будущее. Его контракт с АЕКом истекает в конце сезона:

«Чигринский провел отличный матч с ПАОКом, забил гол. Он сейчас находится в отличной форме и пользуется доверием тренера Массимо Карреры.

Сейчас Чигринский как никогда сосредоточен на концовке сезона в Греции, потому что настала пора решающих матчей. У команды хорошие шансы выиграть серебро.

Что касается будущего Димы в АЕКе, то все эти вопросы будут решаться по окончании сезона, потому что у него действительно заканчивается с клубом контракт.

Чигринский провел в АЕКе четыре года, он пользуется авторитетом в команде, он опытный футболист и к его мнению в раздевалке прислушиваются.

Есть несколько вариантов для продолжения карьеры Дмитрия. И АЕК тоже заинтересован в том, чтобы сохранить украинца, потому что он уже стал легендой клуба. Мы сядем за стол переговоров и обсудим все вопросы по окончании сезона».