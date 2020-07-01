Чигринский забил за АЕК

В 31-м туре чемпионата Греции по футболу ПАОК на своем поле принимает АЕК ( идет второй тайм 0:1). Украинец Дмитрий Чигринский из АЕК открыл счет в матче на 42-й минуте первого тайма.
В чемпионате ПАОК идет на втором месте, а АЕК на третьем.
Примечательно, что для Чигринского это второй гол в чемпионате, а первый он забил 29 сентября и тоже ПАОКу ( матч закончился со счетом 2:2).
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Виталий Петровский, Sport.ua
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