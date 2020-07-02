Мохаммед КАДИРИ: «Динамо очень нужна победа в матче с Шахтером»

Киевляне сражаются за 2-е место УПЛ

  • 02.07.2020 22:53
  • 418 просмотров
  • 2 комментария
Мохаммед КАДИРИ: «Динамо очень нужна победа в матче с Шахтером»
© fcdynamo.kiev.ua

4-го июля «Динамо», которое борется за 2-е место чемпионата Украины, сыграет против «Шахтера», который досрочно стал чемпионом.

Хавбек киевлян Мохаммед Кадири убежден, что команда обязана брать три очка.

- Мы усердно тренируемся, все очень серьезно настроены на предстоящие матчи. Каждый сейчас выкладывается на тренировках по максимуму, поскольку предыдущий матч мы провели неудачно. Теперь мы работаем над исправлением допущенных ошибок, чтобы не допускать их в предстоящих важных матчах – с «Шахтером» в чемпионате и в финале Кубка Украины.

- В чем заключались ошибки в игре в Чернигове?

- Не хотелось бы их обсуждать. В принципе, все видели, что происходило на поле в матче с «Десной» и сейчас все игроки понимают, в чем заключались наши ошибки. Мы поработали над устранением этих недочетов и, уверен, следующий матч мы проведем на хорошем уровне.

- Ты комфортно себя чувствуешь на позиции центрального защитника?

- Да я уже не первый раз играл на этой позиции, и не второй. Я играл на этой позиции во всех предыдущих клубах, поэтому имею хороший опыт. Не ощущаю никакого дискомфорта, играя в центре защиты.

- Сейчас у «Динамо» каждую игру меняется состав в защитной линии в связи с травмами и дисквалификациями. Быстро ли привыкаешь к новым связкам на поле?

- Конечно, иногда непросто сразу приспособиться, когда состав все время меняется. Это касается не только защиты, но даже и средней линии. Но у нас нет другого выбора. Сейчас в команде есть и травмированные, и дисквалифицированные. Сейчас каждый должен показать на поле свой максимум, потому что нам очень нужна победа в ближайшем матче, равно как и в матче за Кубок Украины.

- Что скажешь о форме «Шахтера», с которым вам предстоит встретиться уже в субботу?

- Если честно, я не сильно слежу за игрой «Шахтера». Больше сконцентрирован на нашей игре, на том, чтобы играть в свой футбол, поскольку нам очень нужна победа. Возможно, для «Шахтера» этот матч уже будет не так важен, учитывая, что они обеспечили себе чемпионство. Но для нас эта игра крайне важна, и мы должны взять три очка. И мы сделаем все, чтобы добыть эту победу.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.07.2020 23:33
    0
    "Мели Емеля, твоя неделя"
    Народная мудрость
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 23:01
    +1
    Очень слабо смотрится этот Кадири!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.07.2020 23:01
    +1
    Очень слабо смотрится этот Кадири!!!!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.07.2020 23:33
    0
    "Мели Емеля, твоя неделя"
    Народная мудрость
    Ссылка
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