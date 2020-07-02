Коронавирус помог Симеоне-младшему установить уникальный рекорд Серии А

Вчера, 1 июля, «Кальяри» в 29-м туре Серии А на выезде сыграл вничью 1:1 с «Болоньей». В составе гостей голом отличился форвард Джованни Симеоне.

Благодаря этому голу Симеоне-младший установил уникальный рекорд. Он стал первым в истории Серии А игроком, который забивал в каждом из 12 месяцев календарного года.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Джованни Симеоне 10 голов и 4 ассиста в 28 матчах Серии А.