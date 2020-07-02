Болонья – Кальяри – 1:1. Снова забивает Симеоне. Видео голов и обзор матча

В матче 29-го тура итальянской Серии A «Болонья» и «Кальяри» разошлись миром.
Смотрите видео голов и обзор матча «Болонья» – «Кальяри» – 1:1.
Лучшие моменты матча Болонья - Кальяри
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Кальяри).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
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Источник — YouTube
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