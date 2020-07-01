Голевое безумие! Интер поиздевался над Брешией, забив 6 безответных мячей

Сегодня, 1 июля, в итальянской Серии А проходят матчи 29-го тура. Открыли программу среды два поединка.

Миланский «Интер» на своем поле поиздевался над «Брешией», забив 6 безответных мячей. Голы в составе миланцев забили Эшли Янг, Алексис Санчес, Данило Д’Амброзио, Роберто Гальярдини, Кристиан Эриксен и Антонио Кандрева.

Чемпионат Италии, 29 тур

«Интер» – «Брешия» – 6:0

Голы: 1:0 – 5 Янг, 2:0 – 20, пенальти Санчес, 3:0 – 45 Д`Амброзио, 4:0 – 52 Гальярдини, 5:0 – 83 Эриксен, 6:0 – 88 Кандрева.

«Интер»: Ханданович, Бастони, Д`Амброзио, де Врей (Раноккия, 46), Янг, Мозес (Кандрева, 67), Барелла (Агум, 59), Валеро, Гальярдини (Эриксен, 68), Санчес, Мартинес (Лукаку, 68).

«Брешия»: Йоронен, Матею, Папетти, Сабелли (Мангравити, 58), Семприни, Змргал (Шпалек, 58), Тонали, Дессена (Гецци, 82), Доннарумма (Торрегросса, 46), Айе, Скрабб (Бьярнасон, 46).

В другом матче «Болонья» и «Кальяри» сыграли вничью со счетом 1:1. Голы забили Муса Барроу и Джованни Симеоне.

«Болонья» – «Кальяри» – 1:1

Голы: Барроу, 45. – Симеоне, 46.

Отметим, что «Интер» продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 64 очка. Команда Антонио Конте отстает от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков.