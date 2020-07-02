В поединке 29-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома уничтожил «Брешию» со счетом 6:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Интер» — «Брешия» — 6:0
Голы: Янг, 5, Санчес, 20, с пенальти, Д’Амброзио, 45, Гальярдини, 52, Эриксен, 83, Кандрева, 88
Лучшие моменты матча Интер Милан - Брешия
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Интер Милан).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Интер Милан).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Гальярдини (Интер Милан).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Данило Д'Амброзио (Интер Милан).
|20'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Интер Милан).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Эшли Янг (Интер Милан).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.