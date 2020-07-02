29-й тур
Интер Милан
6:0
Брешия
01.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Интер — Брешия — 6:0. Видео голов и обзор матча

Миланская команда поиздевалась над соперником в очередном поединке Серии А

  • 02.07.2020 03:24
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Интер — Брешия — 6:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Интер Милан

В поединке 29-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома уничтожил «Брешию» со счетом 6:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Интер» — «Брешия» — 6:0
Голы: Янг, 5, Санчес, 20, с пенальти, Д’Амброзио, 45, Гальярдини, 52, Эриксен, 83, Кандрева, 88

Лучшие моменты матча Интер Милан - Брешия
88' ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Интер Милан).
84' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Интер Милан).
52' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Гальярдини (Интер Милан).
45' ГОЛ ! Мяч забил Данило Д'Амброзио (Интер Милан).
20' ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Интер Милан).
5' ГОЛ ! Мяч забил Эшли Янг (Интер Милан).
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Источник — YouTube

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