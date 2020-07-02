Суперкубок Португалии отменили из-за коронавируса

Федерация футбола Португалии приняла решение отменить Суперкубок страны 2020 года из-за пандемии коронавируса. Трофей должны были разыграть «Бенфика» и «Порту».

Также было принято решение перенести финал Кубка Португалии на 1 августа. Изначально матч был запланирован на 24 мая.

В финал вышли те же два клуба – «Бенфика» и «Порту».

Чемпионат Португалии был возобновлен в начале июня. Командам осталось сыграть еще четыре тура.

Ранее «Бенфика» уволила главного тренера Бруну Лаже.