Суперкубок Португалии отменили из-за коронавируса

Федерация футбола Португалии приняла решение отменить Суперкубок страны 2020 года из-за пандемии коронавируса. Трофей должны были разыграть «Бенфика» и «Порту».
Также было принято решение перенести финал Кубка Португалии на 1 августа. Изначально матч был запланирован на 24 мая.
В финал вышли те же два клуба – «Бенфика» и «Порту».
Чемпионат Португалии был возобновлен в начале июня. Командам осталось сыграть еще четыре тура.
Ранее «Бенфика» уволила главного тренера Бруну Лаже.
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Источник — FPF
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