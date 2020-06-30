Португалец освободился. Бенфика выгнала тренера после серии неудач

Португальская «Бенфика» сообщила, что Бруну Лаже больше не будет работать главным тренером команды.

Контракт клуба с 44-летним португальским наставником был расторгнут по обоюдному согласию сразу после того, как команда из Лиссабона потерпела поражение от «Маритиму» (0:2) и позволила «Порту» оторваться на 6 очков в чемпионской гонке.

Бруну Лаже вместе с «Бенфикой» становился чемпионом Португалии (2018/19) и выигрывал Суперкубок страны (2019).

Ранее сообщалось, что у Луиша Каштру летом сменится ассистент в «Шахтере», причем он приедет из Португалии.