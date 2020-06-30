Португалец освободился. Бенфика выгнала тренера после серии неудач

Контракт клуба с Бруну Лаже был расторгнут по обоюдному согласию

  • 30.06.2020 21:19
  • 843 просмотра
  • 2 комментария
Португалец освободился. Бенфика выгнала тренера после серии неудач
© ФК Бенфика. Бруну Лаже

Португальская «Бенфика» сообщила, что Бруну Лаже больше не будет работать главным тренером команды.

Контракт клуба с 44-летним португальским наставником был расторгнут по обоюдному согласию сразу после того, как команда из Лиссабона потерпела поражение от «Маритиму» (0:2) и позволила «Порту» оторваться на 6 очков в чемпионской гонке.

Бруну Лаже вместе с «Бенфикой» становился чемпионом Португалии (2018/19) и выигрывал Суперкубок страны (2019).

Ранее сообщалось, что у Луиша Каштру летом сменится ассистент в «Шахтере», причем он приедет из Португалии.

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Источник — ФК Бенфика

(10 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 30.06.2020 21:32
    -1
    Налажал !!!!
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:30
    0
    Бруну Лаже "всегда мечтал работать ассистентом в шахтёре", после того как был гл. тренером в бенфике.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:30
    0
    Бруну Лаже "всегда мечтал работать ассистентом в шахтёре", после того как был гл. тренером в бенфике.
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