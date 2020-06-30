29-й тур
Авеш
0:1
Морейренсе
29.06.2020, FT

Португалия. Еще одна осечка Бенфики. Порту оторвался уже на 6 очков

Команда из Лиссабона потерпела поражение от «Маритиму»

  • 30.06.2020 01:53
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Португалия. Еще одна осечка Бенфики. Порту оторвался уже на 6 очков
© ФК Порту. Шансель Мбемба, автор гола

«Порту» воспользовался очередной осечкой «Бенфики» и оторвался от главного соперника в чемпионате Португалии уже на 6 очков.

29 июня в матче 29-го тура «Порту» сумел в гостях победить команду «Пасуш де Феррейра» со счетом 1:0. Гол забил конголезский защитник Шансель Мбемба.

А вот «Бенфика» неожиданно потерпела поражение от «Маритиму» (0:2) и крайне ухудшила свои шансы на победу в турнире.

Чемпионат Португалии. 29-й тур

«Авеш»«Морейренсе» – 0:1

Гол: Абреу, 52.

«Маритиму»«Бенфика» – 2:0

Голы: Корреа, 74, Пинью, 78.

«Пасуш де Феррейра»«Порту» – 0:1

Гол: Мбемба, 7.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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