Португалия. Еще одна осечка Бенфики. Порту оторвался уже на 6 очков

«Порту» воспользовался очередной осечкой «Бенфики» и оторвался от главного соперника в чемпионате Португалии уже на 6 очков.

29 июня в матче 29-го тура «Порту» сумел в гостях победить команду «Пасуш де Феррейра» со счетом 1:0. Гол забил конголезский защитник Шансель Мбемба.

А вот «Бенфика» неожиданно потерпела поражение от «Маритиму» (0:2) и крайне ухудшила свои шансы на победу в турнире.

Чемпионат Португалии. 29-й тур

«Авеш» – «Морейренсе» – 0:1

Гол: Абреу, 52.

«Маритиму» – «Бенфика» – 2:0

Голы: Корреа, 74, Пинью, 78.

«Пасуш де Феррейра» – «Порту» – 0:1

Гол: Мбемба, 7.

Турнирная таблица