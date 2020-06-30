Португалия. Еще одна осечка Бенфики. Порту оторвался уже на 6 очков

«Порту» воспользовался очередной осечкой «Бенфики» и оторвался от главного соперника в чемпионате Португалии уже на 6 очков.
29 июня в матче 29-го тура «Порту» сумел в гостях победить команду «Пасуш де Феррейра» со счетом 1:0. Гол забил конголезский защитник Шансель Мбемба.
А вот «Бенфика» неожиданно потерпела поражение от «Маритиму» (0:2) и крайне ухудшила свои шансы на победу в турнире.
Чемпионат Португалии. 29-й тур
«Авеш» – «Морейренсе» – 0:1
Гол: Абреу, 52.
«Маритиму» – «Бенфика» – 2:0
Голы: Корреа, 74, Пинью, 78.
«Пасуш де Феррейра» – «Порту» – 0:1
Гол: Мбемба, 7.
Источник — Sport.ua
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