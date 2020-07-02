Легендарный форвард назвал Месси «полутораметровым аутистом»

Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился своим мнением по поводу конфликта между звездами «Барселоны» Лионелем Месси и Антуаном Гризманном:
«Чего боится Гризманн? Парня ростом 1,5 метра и наполовину аутиста?
Он уже должен показать, что у него есть яйца. Если Антуана что-то не устраивает, то он должен прямо заявлять об этом. Уже год, как говорят, что у них есть проблемы с Месси».
Позже чемпион мира 1998 года был вынужден извиниться за свои слова:
«Я никогда не хотел насмехаться над людьми с аутистическими расстройствами, это не входило в мои планы. Я извиняюсь перед людьми, которых затронули мои слова».
Ранее Месси выпал из топ-3 претендентов на Золотой мяч-2020.
Источник — Footmercato
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