Легендарный форвард назвал Месси «полутораметровым аутистом»

Кристоф Дюгарри высказался о конфликте Месси с Антуаном Гризманном

  • 02.07.2020 20:59
  • 5657 просмотров
  • 7 комментариев
Легендарный форвард назвал Месси «полутораметровым аутистом»
© ФК Барселона. Лионель Месси

Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился своим мнением по поводу конфликта между звездами «Барселоны» Лионелем Месси и Антуаном Гризманном:

«Чего боится Гризманн? Парня ростом 1,5 метра и наполовину аутиста? 

Он уже должен показать, что у него есть яйца. Если Антуана что-то не устраивает, то он должен прямо заявлять об этом. Уже год, как говорят, что у них есть проблемы с Месси».

Позже чемпион мира 1998 года был вынужден извиниться за свои слова:

«Я никогда не хотел насмехаться над людьми с аутистическими расстройствами, это не входило в мои планы. Я извиняюсь перед людьми, которых затронули мои слова».

Ранее Месси выпал из топ-3 претендентов на Золотой мяч-2020.

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Источник — Footmercato

(27 голосов)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 03.07.2020 01:35
    +1
    Придурков хватает.
    Ссылка
    Валентин Вітковський
      Валентин Вітковський, 02.07.2020 23:08
    +5
    Ну й ідіот!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 02.07.2020 22:46
    +5
    Антуан должен заявлять не на словах, а на поле игрой, тогда будет понятно, у кого какие яйца. А пока ... Только песдят, игры нет.
    Ссылка
    VVO
      VVO, 02.07.2020 21:29
    +12
    "Легендарний форвард", який за карєру незумів забити і сотні голів? Ну, ну і ще один горе експер.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 02.07.2020 21:26
    +2
    Звучит как "Мне стыдно, что я сравнил аутистов и низкорослых с Месси. Это оскорбляет чувства аутистов и низкорослых"
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 02.07.2020 21:13
    +10
    Легендарний? Того що зловили на російських стероїдах? Зовсім без мізків..
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 21:01
    -2
    а перед полутораметровыми извиниться?
    Ссылка
    VVO
      VVO, 02.07.2020 21:29
    +12
    "Легендарний форвард", який за карєру незумів забити і сотні голів? Ну, ну і ще один горе експер.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 02.07.2020 21:13
    +10
    Легендарний? Того що зловили на російських стероїдах? Зовсім без мізків..
    Ссылка
    Валентин Вітковський
      Валентин Вітковський, 02.07.2020 23:08
    +5
    Ну й ідіот!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 02.07.2020 22:46
    +5
    Антуан должен заявлять не на словах, а на поле игрой, тогда будет понятно, у кого какие яйца. А пока ... Только песдят, игры нет.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 02.07.2020 21:26
    +2
    Звучит как "Мне стыдно, что я сравнил аутистов и низкорослых с Месси. Это оскорбляет чувства аутистов и низкорослых"
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 03.07.2020 01:35
    +1
    Придурков хватает.
    Ссылка
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