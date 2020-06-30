Месси выпал из топ-3 претендентов на Золотой мяч-2020

Известный портал Goal.com опубликовал обновленную версию своего рейтинга фаворитов на завоевание Золотого мяча 2020 года. Главным фаворитом по-прежнему считается Роберт Левандовски, а Лионель Месси по сравнению с предыдущей версией рейтинга выпал из топ-3:
1 (1). Роберт Левандовски (Бавария)
2 (4). Криштиану Роналду (Ювентус)
3 (2). Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
4 (3). Лионель Месси (Барселона)
5 (5). Томас Мюллер (Бавария)
6 (8). Карим Бензема (Реал)
7 (6). Неймар (ПСЖ)
8 (7.). Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)
9 (9). Килиан Мбаппе (ПСЖ)
10 (10). Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд)
Ранее сообщалось о том, что у Месси конфликт с главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.