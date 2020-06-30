Месси выпал из топ-3 претендентов на Золотой мяч-2020

Фаворитом остается форвард «Баварии» Роберт Левандовски

  • 30.06.2020 16:03
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Месси выпал из топ-3 претендентов на Золотой мяч-2020
© ФК Барселона. Лионель Месси

Известный портал Goal.com опубликовал обновленную версию своего рейтинга фаворитов на завоевание Золотого мяча 2020 года. Главным фаворитом по-прежнему считается Роберт Левандовски, а Лионель Месси по сравнению с предыдущей версией рейтинга выпал из топ-3:

1 (1). Роберт Левандовски (Бавария)

2 (4). Криштиану Роналду (Ювентус)

3 (2). Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

4 (3). Лионель Месси (Барселона)

5 (5). Томас Мюллер (Бавария)

6 (8). Карим Бензема (Реал)

7 (6). Неймар (ПСЖ)

8 (7.). Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)

9 (9). Килиан Мбаппе (ПСЖ)

10 (10). Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд)

Ранее сообщалось о том, что у Месси конфликт с главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном.

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Источник — Goal.com

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