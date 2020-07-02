Александр ПРИЗЕТКО: «У Динамо нет шансов против основы Шахтера»

Специалист поделился ожиданиями от центрального поединка 29-го тура УПЛ

  • 02.07.2020 19:11
  • 1241 просмотр
  • 2 комментария
Александр ПРИЗЕТКО: «У Динамо нет шансов против основы Шахтера»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от поединка 29-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер».

«Здесь многое будет зависеть от того, в каком составе «Шахтер» выйдет на игру. Но если предположить, что горняки выступят основной, то у «Динамо», на сегодняшний день шансов нет», — считает Призетко.

Поединок «Динамо» — «Шахтер» состоится в субботу, 4-го июля, в 19:30 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(9 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 02.07.2020 20:09
    0
    Букмекеры дают абсолютно равные шансы. Откуда они знают, какие будут составы?
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 02.07.2020 19:47
    +1
    Динамо (К) вперед до перемоги.!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 02.07.2020 19:47
    +1
    Динамо (К) вперед до перемоги.!!!
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 02.07.2020 20:09
    0
    Букмекеры дают абсолютно равные шансы. Откуда они знают, какие будут составы?
    Ссылка
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