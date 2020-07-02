Александр ПРИЗЕТКО: «У Динамо нет шансов против основы Шахтера»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от поединка 29-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер».
«Здесь многое будет зависеть от того, в каком составе «Шахтер» выйдет на игру. Но если предположить, что горняки выступят основной, то у «Динамо», на сегодняшний день шансов нет», — считает Призетко.
Поединок «Динамо» — «Шахтер» состоится в субботу, 4-го июля, в 19:30 по киевскому времени.
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Источник — zbirna.com
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