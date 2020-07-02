ФОТО. Игрок Шахтера вернулся к беговой работе после перелома

21-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь приступил к беговой работе после перелома левой лодыжки большеберцовой кости, который он получил в мае.

В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.