ФОТО. Игрок Шахтера вернулся к беговой работе после перелома

Валерий Бондарь продолжает восстанавливаться после травмы

  • 02.07.2020 17:37
  • 796 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Игрок Шахтера вернулся к беговой работе после перелома
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

21-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь приступил к беговой работе после перелома левой лодыжки большеберцовой кости, который он получил в мае.

В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚒ @valeriybondar_44 вернулся к беговой работе после травмы. ⠀ ⚒ @valeriybondar_44 got back to running exercises after his injury. ⠀ ⚒ @valeriybondar_44 повернувся до бігової роботи після травми. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #тренування #training #тренировка #Динамо #Dynamo #ШахтерДинамо #ShakhtarDynamo #ШахтарДинамо

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 02.07.2020 17:56
    0
    С возвращением!))
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 02.07.2020 17:56
    0
    С возвращением!))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности