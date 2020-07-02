ФОТО. Игрок Шахтера вернулся к беговой работе после перелома

21-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь приступил к беговой работе после перелома левой лодыжки большеберцовой кости, который он получил в мае.
В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
⚒ @valeriybondar_44 вернулся к беговой работе после травмы. ⠀ ⚒ @valeriybondar_44 got back to running exercises after his injury. ⠀ ⚒ @valeriybondar_44 повернувся до бігової роботи після травми. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #тренування #training #тренировка #Динамо #Dynamo #ШахтерДинамо #ShakhtarDynamo #ШахтарДинамо
Источник — ФК Шахтер Донецк
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